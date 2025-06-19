Kabalık şehirlerde yaşayanların sık sık karşılaştığı hırsızlık sorunu, özellikle sosyal ve ekonomik şartları daha düşük olan ilçelerde büyük huzursuzluğa neden olabilir.



Kendini daha güvende hissetmek isteyenlerin başvurduğu alternatif yollar bulunurken, en sık tercih edilen tekniklerden biri de dış kapının üzerine anahtar bırakılmasıdır.

ÇELİK KAPININ ÜZERİNE NEDEN ANAHTAR BIRAKILIR



Evden çıkarken anahtarlarınızı kapının üzerinde unutursanız, yedek anahtarlarınız olsa bile kilit yuvasının içerisinde anahtar olduğu için kapıyı açamazsınız. Bu tür durumlarda genellikle çilingire başvurulması, insanlarda hatalı bir anlayışın oluşmasına neden oldu.



Kilit yuvasının içerisinde anahtar varken dışarıdan yapılacak müdahalelerde kapının açılmayacağı görüşü, birçok kişinin hırsızlara davetiye çıkarmasına neden oluyor.



Gece yatmadan önce bu nedenle anahtarlarını çelik kapıların üzerinde bırakanlar, aslında eve girmek isteyen kötü niyetli kişilerin işlerini kolaylaştırmakta.

ASLA ANAHTARLARI KAPININ ÜZERİNE BIRAKMAYIN



Deneyimli çilingir ustaları, hırsızlar için kapının üzerinde bırakılan anahtarların yalnızca işleri kolaylaştırdığı konusunda hemfikir. Günümüzde kolaylıkla bulunabilen bazı özel ve ince çubukları tercih eden suçlular, kapı üzerinde bırakılmış anahtarı doğru yönde hareket ettirerek en sağlam kapıları dahi saniyeler içerisinde açabiliyor.







