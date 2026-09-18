Karadeniz kıyılarında bıldırcın göçünün başlamasıyla birlikte, avda kullanımı yasak olan ses cihazlarıyla kuşları yakalamaya çalışanlara yönelik denetimler artırıldı. Trabzon'da gerçekleştirilen kontrollerde iki farklı ses cihazına el konuldu.

GÖÇ YORGUNU BILDIRCINLARIN PEŞİNE DÜŞÜYORLAR

Bıldırcın göçünün başlamasıyla birlikte, özellikle Karadeniz sahilinde yasaklı av yöntemlerine karşı vatandaşlara uyarılar yapılıyor. Göç sırasında uzun mesafeler kat eden ve yorgun düşen bıldırcınların, ses cihazları kullanılarak kolayca avlanabildiği belirtiliyor.

Bıldırcın sesi çıkaran bu cihazlarla kuşların belirli bölgelere çekildiği ve toplu avcılıkta kullanıldığı ifade ediliyor. Özellikle gece saatlerinde sürekli tekrarlanan kuş seslerini duyan vatandaşların durumu jandarma ekiplerine veya Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline bildirmesi isteniyor.

TRABZON'DA YASAKLI SES CİHAZLARINA EL KONULDU

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gerçekleştirilen denetimlerde iki farklı ses cihazının tespit edildiğini duyurdu.

Müdürlüğün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Dkmp Müdürlüğümüz personelince gece yapılan Av koruma kontrol faaliyetlerinde iki farklı alanda avda kullanımı yasak olan iki farklı ses cihazı tespit edilmiş olup, Bıldırcın sesi çıkaran cihazlara imha edilmek üzere el konulmuştur"

Yetkililer, özellikle bıldırcın göçünün yoğunlaştığı dönemlerde yasaklı av yöntemlerine karşı vatandaşların duyarlı olmasını ve şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmesini istiyor.