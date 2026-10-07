Son olay Manhattan'ın Upper East Side bölgesinde yaşandı. Altı kişilik bir grubun gece saatlerinde kanalizasyona girdiği ve yaklaşık üç saat sonra yeniden yüzeye çıktığı belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, araç plakalarından şüphelilere ulaştı. Yakalanan iki kişi, kanalizasyona değerli eşya bulmak için girdiklerini anlattı.

KANALİZASYONDA ALTIN ARIYORLAR

Polise göre grubun hedefinde, özellikle yağışlarla birlikte mazgallardan aşağı sürüklenen yüzük, kolye ve benzeri değerli eşyalar bulunuyor. Şüphelilerden Samuel Reveron, kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarında sıkışan eşyaları, özellikle de altınları aradıklarını söyledi.

Benzer olaylar New York'un farklı bölgelerinde de görüldü. Mayıs ayında Queens'in Astoria bölgesinde üç kişi gece saatlerinde rögar kapağını açarak kanalizasyona inerken görüntülenmişti. Brooklyn'de de aynı dönemde benzer görüntüler kaydedildi.

BAŞKA GRUPLAR DA TESPİT EDİLDİ

Son olayın yaşandığı gün Brooklyn'in Bensonhurst bölgesinde üç kişi daha kanalizasyondan çıkarken görüldü. Polis geldiğinde grup kaçmış, kanalizasyonun içinde ise bir kürek bulunmuştu.

Yetkililer, kanalizasyonlarda gerçekten büyük miktarda altın veya değerli eşya bulunduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtiyor. Ayrıca zehirli gazlar, ani su baskınları ve kapalı alanlar nedeniyle kanalizasyonlara izinsiz girmenin ciddi tehlike taşıdığı konusunda uyarıda bulunuyor.