Havalar soğudukça kombinin derecesine yükleniyor ama faturayı düşüremiyorsanız, gözden kaçırdığınız çok büyük bir detay var.

Isı mühendislerinin uyardığı, evdeki sıcak havayı adeta dışarı tahliye eden o gizli "perde hatası" ve sıfır maliyetli çözümü ilk kez ortaya çıktı.

Kış aylarında hane bütçesini en çok zorlayan doğalgaz faturalarına karşı bugüne kadar petek temizliğinden kombiyi kapatmamaya kadar onlarca yöntem anlatıldı. Pek çok insanın bilmediği, evdeki ısının yüzde 35’inin pencerelerden kaçtığı ve bunu tetikleyen en büyük etkenin salonlarımızdaki uzun, şık perdeler olduğudur.

Evlerde yapılan çok basit bir yerleşim hatası, kombinin ürettiği sıcak havayı odaya yaymak yerine doğrudan soğuk camlara hapsederek yok ediyor. Çözüm ise perdeleri değiştirmek değil, sadece geceleri uygulayacağınız "Isı Kapanı" hilesi.

Isıyı cama hapseden o büyük hata

Çoğu evde radyatör petekleri pencerelerin hemen altına yerleştirilir. Akşam olup havalar soğudunda perdeleri sonuna kadar kapatırız. İşte görünmez faturayı kabartan süreç tam bu noktada başlar.

Uzun perdeler peteğin önünü kapattığında, petekten yükselen sıcak hava odaya dağılamaz. Perde ile cam arasında kalan dar boşluğa sıkışır. Sıcak hava, buz gibi cama çarptığı an hızla soğur ve enerjisini kaybeder.

Yani kombiniz odayı ısıtmak yerine, perde arkasındaki camı ısıtmaya çalışır. Siz içeride üşüdükçe kombinin derecesini artırırsınız, oysa giden sadece sizin paranız olur.

Sıfır maliyetli 'Isı Kapanı' yöntemi nasıl uygulanır?

Bu gizli ısı kaybını önlemek ve faturayı ilk aydan itibaren gözle görülür şekilde düşürmek için akşamları perdelerinizi şu 2 basit yöntemle yönetmeniz gerekiyor:

Etekleri peteğin arkasına sıkıştırın: Akşamları perdelerinizi kapattıktan sonra, perdenin alt kısımlarını peteğin önünü kapatacak şekilde sarkıtmayın. Perdenin uçlarını peteğin arkasındaki boşluğa sıkıştırarak veya peteğin üzerine toplayarak sıcak havanın odanın içine (ön tarafa) doğru yükselmesini sağlayın.

Kısa tüller avantaj sağlıyor: Eğer imkanınız varsa kış aylarında sadece petek hizasında biten kısa tüller kullanmak, odadaki hava sirkülasyonunu kesmediği için ısınma performansını doğrudan artırır.

Camlardaki sinsi düşman: Gizli hava akımıPerde hilesinin yanı sıra, evde tek kuruş harcamadan yapabileceğiniz bir diğer test ise pencerelerin "kış moduna" alınması veya sıradan bir çakmakla yapılan sızdırmazlık kontrolüdür.

Pencerenin kenarına yaklaştırdığınız bir çakmak alevi hafifçe titriyorsa, içeriye sinsi bir soğuk hava dalgası giriyor demektir. Evdeki eski bir ambalaj naylonunu (pat pat naylon) hafifçe ıslatarak cam yüzeyine yapıştırmak, çift cam etkisi yaratarak pencerelerden gelen soğuğu bıçak gibi keser.Bu kış kombinin derecesini artırarak paranızı sokağa atmak yerine, akşamları perdelerinizi birer "ısı kalkanına" dönüştürerek ceplerinizi koruyabilirsiniz.