Bankalararası piyasada gecelik faiz, Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'deki sert değer kaybı sonrası devreye aldığı adımlarla hafta başına göre 370 baz puan yükselerek faiz koridorunun güncellenen üst bandına yaklaştı.

TL gecelik referans faiz oranını gösteren TLREF hafta başındaki B.03 seviyesinden 21 Mart'ta E.72'ye yükseldi.

Bankacılar, TCMB'nin borç verme faiz oranını iki puan artırarak F'ya çıkaran kararının gecelik piyasada faizlere 350-400 baz puana kadar yukarı etki yapacağını bekliyorlardı.

TCMB ara toplantı ile yaptığı sıkılaştırma adımları yanısıra politika faizinden fonlamaya da ara verdi.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı Çarşamba günü bankanın net pozisyonunu 11.2 milyar dolar düşüren döviz satışı yaptı. Satış takip eden günlerde de devam etti.

Bankanın bu hafta piyasalardaki satış baskısını azaltmayı amaçlayan adımları arasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri, 56 gün vadeli depo ihalesi, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri gibi adımlar yer aldı.