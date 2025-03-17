Sınır kontrollerini artıran Almanya Türklerin sığınma başvurularını yüzde 93 oranında reddediyor. Başvurular yüzde 93 oranında reddedilse de Almanya'ya kaçak göç durmuyor.

Sığınmacıları geri göndereceğini, sınırları kapatacağını ve artık maddi yardım yapmayacağını duyuran yeni hükümet henüz işe başlamadan bin 114 Türk daha Almanya’ya "yasa dışı yollarla" girdi.

SAYI AZALDI AMA GELEN ÇOK

Almanya'ya kaçak yollarla giren Türkler iltica talebinde bulundu. 2025 başından bu yana Almanya’ya kaçak gelen Türklerin sayısı 2.827’ye yükseldi. Birinci sırayı, Aralık 2024’ten itibaren iltica işlemleri durdurulan Suriyeliler aldı. Bu yıl 7 bin 816 Suriyeli ile 3 bin 716 Afgan, Almanya’ya kaçak gelerek sığınma istedi. Kaçak sayısı ise önlemlerle geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 43,4 azaldı. Almanya’da yeni hükümetin nisan sonuna dek kurulması ve AB çapında yasa dışı göçe karşı sert önlemlerin en geç mayıs sonunda hayata geçmesi bekleniyor. O tarihe kadar yeni kaçak sayısı da düşürülmeye çalışılıyor.