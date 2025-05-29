Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında açıklama yaptı. Yavaş, "Geçen hafta izin verilmemişti, pazartesi günü İmamoğlu'nu ziyaret edeceğim. Sanıyorum ki izin çıkacak." dedi.

Yavaş, "Tüm belediyeler denetlenmeli. Hukuk herkese lazım, eşit olarak uygulanmalı. Belediye başkanları olarak bunu haykırıyoruz. Hiç kimse yargılanmaktan azade değil." dedi.

İMAMOĞLU GÖRSELLERİNİN YASAKLANMASI

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

-Anayasa'nın 26 maddesine aykırı. Bir kimse mahkum edilmeden suçsuzdur. Ortada daha dava yok, sadece soruşturma var. Sonucunda takipsizlik kararı bile çıkması mümkün. Hem hukuka hem Anayasa aykırıdır. Zarar gören adalet duygusu oluyor.

PAZARTESİ GÜNÜ ZİYARET

-Geçen hafta izin verilmemişti, pazartesi günü İmamoğlu'nu ziyaret edeceğim. Sanıyorum ki izin çıkacak.