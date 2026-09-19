Aydın’ın Nazilli ilçesinde incir üreticileri, artan maliyetler ve düşen ürün fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçen yıl 230-250 liraya satılan incirin bu yıl 100-130 liraya kadar gerilediğini belirten çiftçiler, yetkililerden destek istedi.

Bayındır ve Bağcılar mahallelerindeki üreticiler, gübre, ilaç ve işçilik giderlerinin her geçen yıl arttığını, buna karşılık incirin değer kaybettiğini söyledi. Günlük işçi maliyetlerinin 10 bin liraya kadar çıktığını belirten çiftçiler, üretimin giderek zorlaştığını ifade etti.

“BİZDEN SONRA BU İŞİ YAPAN OLMAZ”

Üretici Gürhan Gerçek, gençlerin tarımdan uzaklaştığını belirterek, “Bizden sonra bitti artık bu. Çocuklar gelecek göremiyorlar bu işte” dedi. Gerçek, üreticilerin kendi kooperatiflerini kurarak ürünlerini doğrudan Avrupa’ya ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

Üretici Cafer Gün ise “Geçen sene 230-250 lira sattığımız incirler, bu sene 100-130 lira. Köylü perişan” diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Gün, çiftçinin kazanamamasının şehir esnafını da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.