Çalışanların ve işverenlerin merakla takip ettiği asgari ücret tartışmalarına Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da katıldı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşımda bulunan Erdursun, 2027 yılında geçerli olması beklenen asgari ücret zam oranını ve yeni net rakamı takipçileriyle paylaştı.

"YAKLAŞIK %25 ARTIŞ BEKLİYORUM"

Özgür Erdursun, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mevcut ekonomik veriler ve beklentiler ışığında 2027 yılı için öngörüsünü aktardı. Erdursun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2027 asgari ücret tahminim: Asgari ücrete yaklaşık %25 artış bekliyorum. Bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselmesini öngörüyorum. Tahminim: 35.000 TL."

Erdursun'un paylaşımına göre, halen net 28.075 TL olarak uygulanan asgari ücretin %25'lik bir zam oranına tabi tutulması durumunda yeni net asgari ücret 35.000 TL seviyesine ulaşacak.