Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ozan Elektronik Para AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. TCMB'nin 10 Kasım 2026 tarihli ve 12111/21710 sayılı kararı, 11 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şirkete faaliyet izni, 6 Eylül 2019 tarihli ve 8538 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla verilmişti. Bu izin, 6493 sayılı Kanun kapsamında elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesini kapsıyordu.

İPTAL KARARININ YASAL DAYANAĞI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, faaliyet izninin 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edildiği belirtildi.

GEÇEN YIL KAYYUM ATANMIŞTI

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) kayıtlarına göre, şirkete 31 Ekim 2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Son kararla birlikte şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni tamamen iptal edilmiş oldu.