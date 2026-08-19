Türkiye’nin önemli tarım merkezleri arasında yer alan Yozgat’ta hububat hasadının tamamlanmasının ardından tarlalarda kalan bitki sapları da değerlendiriliyor. Biçerdöverlerin geride bıraktığı saplar toplanarak saman haline getiriliyor ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelere gönderiliyor.

Bu yıl kentte yağışların mevsim boyunca yeterli düzeyde olması, buğday ve arpa üretimine olumlu katkı sağladı. Hasadın ardından geriye kalan saplar ise çiftçiler açısından ek bir gelir kaynağı oluşturuyor.

PRESLENEN SAMANLAR TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA GİDİYOR

Tarlalardan toplanan saplar, belirli alanlarda makinelerle preslenerek balyalar haline getiriliyor. Paketlenen samanlar daha sonra kamyon ve tırlara yüklenerek başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerine taşınıyor.

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Orduköy’den Yozgat’a saman almak için gelen Sedat Arslan, Yozgat’tan temin edilen samanın kaliteli olduğunu söyledi. Kentte bu yıl yağışların fazla olması ve tarım arazilerinin geniş bir alan kaplamasının saman üretimini de artırdığını belirten Arslan, Karadeniz Bölgesi’ne yakın olması nedeniyle Yozgat’ı tercih ettiklerini ifade etti.

FİYATTA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Arslan, geçen yıl 10 liradan aldıkları samanın bu yıl nakliye ücreti hariç 3 liraya kadar gerilediğini belirterek, kış döneminde kullanmak amacıyla 100-150 ton samanı depolamayı planladıklarını aktardı.

50 YILDIR SAMAN TİCARETİ YAPIYOR

Gaziantep’in Nizip ilçesinden Yozgat’a gelen Halil Avcı da saman işinin ailesinde uzun yıllardır sürdüğünü belirtti.

Avcı, saman ticaretini yaklaşık yarım asırdır yaptıklarını ifade ederek şunları kaydetti: "Hemen hemen her sene buraya saman işi yapmaya geliyoruz. Bu iş bize dededen kalma. Yaklaşık 50 yıldır Yozgat bölgesine saman yapmaya geliriz. Daha önce mercimek samanı yapıyorduk. Şimdi de bu sistem çıktı. Biçerdöverlerden samanı alıyoruz, kendi makinemizle presliyoruz. Genelde Karadeniz'e gönderiyoruz. Ege ve İstanbul tarafına da gönderiyoruz."