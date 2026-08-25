Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü yapısıyla bilinen ve halk arasında “yer muzu” olarak adlandırılan coğrafi işaret tescilli Bağrıbütün kavununda beklenen hasat tamamlandı. 2019 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin araştırmalarıyla genetik özellikleri tescillenen bu özel meyve, tarlalardan toplanarak pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

GEÇEN YIL 100 TL’DEN SATILIYORDU BU YIL 30 LİRA

Kümbet Ova olarak anılan verimli topraklarda mart ve nisan aylarında ekilen Bağrıbütün kavunu, temmuz sonundan ağustos sonuna kadar toplanıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltesi oldukça düşen ve pazara bile inmeden tarlada kilosu 100 TL'den alıcı bulan kavun, bu sezon yağışların bol olmasıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. Verimin artmasıyla birlikte ürünün kilogram fiyatı tezgahta 30-40 TL seviyelerine kadar geriledi.

BÜYÜK ŞEHİRLERE KARGO YETİŞMİYOR

Kendine has şekli, kokusu ve muza benzeyen aromasıyla patates ve soğan gibi bölgenin ana gelir kaynakları arasına giren Bağrıbütün kavunu; İstanbul, Ankara, Çorum ve Yozgat başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep görüyor.

“BAŞKA YERDE EKİLDİĞİNDE KENDİNİ BOZUYOR”

Yetiştirdiği kavunları satan üreticilerden Adem Tomruk, “Bu Yozgat’ın Aydıncık ilçesinin Bağrıbütün kavunu. ‘Yer muzu’ diye bilinir. Buradan başka bir yerde ekimi yapıldığı zaman kendini bozuyor. Orijinali burada yetişiyor. Geçen sene fazla olmadı. Bu sene yağışlardan dolayı güzel oldu” ifadeleriyle ürünün mikroklima özelliğine dikkat çekti.

GÖRÜNTÜSÜ KAVUN TADI MUZ

Bir diğer üretici Ünal Tomruk ise ürünün lezzetine ve kargo taleplerine vurgu yaparak, “Bunun özelliği muz tadında. Diğerleri gibi değil. Bunda gaz yok. Bu safi muz tadında. Yemeyle doyulmuyor. Bu sene yağışlardan dolayı güzel oldu. Geçen sene 100 liradan aşağı olmadı. Bu sene de 30 liraya kadar düştü. Halk yiyor, seviyor. Çok gelen var. Kargo ile istiyorlar. Dışarılardan kargoları istiyorlar, yetiştiremiyorlar. Kargoyla yollamayla yetiştiremiyorlar” şeklinde konuştu.