Adana’da erkenci mandalina hasadı devam ederken üreticinin yaşadığı fiyat sıkıntısı derinleşti. Geçen yıl kilogramı bahçede 15-18 liradan alıcı bulan ürünün fiyatı bu sezon bazı çeşitlerde 3 liraya kadar geriledi. İhracatın aksaması nedeniyle ürününü satmakta zorlanan üreticiler, mahsulün ağaçta kalmaması için tüccarların verdiği fiyatı kabul etmek zorunda kalıyor.

HASAT VAR, FİYATLAR BEKLENTİLERİN ALTINDA

Adana’da Okitsu, Mihowase, Early, Marisol ve Primasol cinsi erkenci mandalinaların hasadı sürüyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren tarım işçileri, büyük emekle topladıkları ürünleri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Geçen yıl erkenci mandalinalar bahçede kilogram başına 15 ile 18 liradan alıcı bulurken bu sezon fiyatlar önemli ölçüde geriledi. İlk hasat döneminde 8-10 liradan satılan ürünler, ihracatta yaşanan sorunların ardından dalında 3 liraya kadar düştü. Ürünün boyutuna ve özelliklerine göre kilogram fiyatı 3 ile 5 lira arasında değişiyor.

İHRACATTAKİ SORUN FİYATLARI ETKİLEDİ

Üreticinin karşılaştığı en büyük sorunların başında dış pazara ürün gönderilememesi geliyor. Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle gemi trafiğinin kapanması, ihracat sürecini olumsuz etkiledi. Yurt dışına gönderilemeyen ürünlerin iç piyasada kalması, bahçedeki fiyatların düşmesine neden oldu.

Verimin iyi olmasına rağmen fiyatların beklentileri karşılamaması, üreticilerin gelirini olumsuz etkiliyor. Hasat edilen ürünün ağaçta beklemesi durumunda mahsul kaybı yaşanabileceği için üreticiler, düşük fiyatlara rağmen satış yapmak zorunda kalıyor.

“TÜCCARA SÖZ HAKKIMIZ YOK”

Üreticilerden biri, verim iyi olmasına karşın fiyatların düşük seyretmesinden yakındı. Ürünün para etmemesi nedeniyle tüccar karşısında pazarlık güçlerinin kalmadığını belirten üretici, yaşadıkları durumu "Ürün para etmediği için şuanda tüccara söz hakkımız yok. Malımızı ağaçtan temizlesin diye ne fiyat verirlerse kabul ediyoruz" sözleriyle anlattı.