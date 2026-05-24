Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde Türkiye genelindeki 692 korunan alanda hazırlıklarını tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü, vatandaşların bayram tatili döneminde korunan alanlarda sorunsuz ziyaret deneyimi yaşaması için tüm önlemleri aldı.

Bu kapsamda sahadaki tesisler, gerekli bakım ve tadilatları yapılarak kullanıma uygun hale getirildi. Ayrıca alanların temizliğine yönelik çalışmalar da artırıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumlara karşı da gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Türkiye genelinde 50 milli park, 275 tabiat parkı, 112 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal öneme haiz sulak alan ve 65 mahalli öneme haiz sulak alan olmak üzere 692 alan, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunuyor.

Bu alanlarda, tanıtım merkezleri, günübirlik alan düzenlemeleri, konaklama tesisleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurlarıyla turizm potansiyelini artıracak çalışmalar yapılıyor. Böylece daha fazla sayıda vatandaşın doğada keyifle vakit geçirmesi hedefleniyor.

DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki korunan alanları, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 2 milyon 984 bin 902 kişi ziyaret etmişti.

MİLLİ PARKLAR MOBİL UYGULAMASI

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından korunan alanların daha erişilebilir olması için Milli Parklar mobil uygulaması da kullanıma sunuldu. Uygulamada, her bir korunan alanın tanıtımı, fotoğraf ve video galerisi, alan içerisinde gerçekleştirilebilecek faaliyetler, alanın haritası, ulaşım ve iletişim bilgileri yer alıyor.

Ayrıca uygulamada, ziyaretçilerin gelmeden önce alanı gezebilmesini sağlayan sanal turlar da bulunuyor. Bazı korunan alanlardaki faaliyetler için rezervasyon işlemleri de yine uygulama üzerinden yapılabiliyor.

YANGIN TEDBİRİNE KARŞI UYARI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye topraklarının zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, bu değerleri koruyup geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Ülkenin zengin biyoçeşitliliğini barındıran korunan alanların, vatandaşlar tarafından bilinip takip edilmesinin önemine dikkati çeken Yumaklı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parklarının ziyaret edilmesi için önemli fırsat olduğunu ifade etti.

Yumaklı, bin bir çeşit bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan korunan alanların, sadece geçmişten devralınan bir miras değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılması gereken birer hazine olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mübarek Kurban Bayramı'nı idrak ederken bu uzun tatil dönemini değerlendirerek tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımız, milli parkları ve tabiat parklarımızı ziyaret edebilir. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyon kişiyi ağırlayan korunan alanlarda, bu yıl da ziyaretçilerin konforu ve güvenliği için tüm önlemleri üst seviyeye çıkardık ve tüm tedbirlerimizi aldık. Bununla birlikte, vatandaşlarımızdan korunan alanlarımızı ziyaretleri sırasında gereken hassasiyeti göstermelerini de bekliyoruz. Vatandaşlarımızın orman yangınları konusunda tedbirli davranmalarını, milli parklar, tabiat parkları ve ormanlarımızın içerisinde yangına sebebiyet verecek ihmallerden kaçınmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tüm değerli vatandaşlarımızın iyi bayramlar geçirmesini diliyorum."