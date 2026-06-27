Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ekim ve kasım aylarında toprakla buluşturulan buğday tohumları, büyüyüp gelişerek havaların ısınmasıyla olgunlaştı.

Üreticiler, biçerdöverleriyle hasada hazır hale gelen tarlalara girerek mahsulü biçiyor.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde biçerdöver operatörlüğü yapan Mehmet Yıldırım, yoğun bir sezonda olduklarını söyledi.

Bu yılki verimin çok güzel olduğunu belirten Yıldırım, "Verimlerimiz dönüm başına ortalama 500-600 kilogram" dedi. Yıldırım, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinin gece yarısına kadar sürdüğünü kaydetti.

Biçerdöver operatörü Adem Gürkan da elde edilen üründen oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Verimin geçen yıla oranla büyük artış gösterdiğini vurgulayan Gürkan, "Geçen yıl dönüm başına 300 veya 350 kilogram biçim yapıyorduk. 400 kilogram çok nadirdi. Bu sene 800’lü rakamları gördük. Durumun böyle olması çok güzel" diye konuştu.