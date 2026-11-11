Amasya'da tarımsal üretimin önemli ürünlerinden biri olan Trabzon hurmasında hasat sezonu devam ediyor. Fındıklı mevkisinde bulunan bir bahçede gerçekleştirilen hasat etkinliğine Amasya Valisi Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ve bölgedeki üreticiler katıldı. Etkinlik kapsamında bahçeye giren Vali Bakan, üreticilerle birlikte ağaçlardan Trabzon hurması topladı.

Ekim ayının son günlerinde başlayan hasat çalışmalarının kasım ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Kent genelinde yaklaşık 1400 dekar alanda yetiştirilen Trabzon hurmasından, verimli sezonlarda 1500 ton civarında ürün elde edilebiliyor.

GEÇEN YIL ZİRAİ DON YAŞANMIŞTI

Hasat etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Önder Bakan, geçen yıl etkili olan zirai donun Trabzon hurması bahçelerinde zarara yol açtığını, bu yıl ise üreticiler açısından daha verimli bir sezon yaşandığını ifade etti.

Üretim miktarının yanı sıra ürünün pazarlanma biçiminin de önem taşıdığına dikkat çeken Bakan, Trabzon hurmasının kurutularak satışa sunulmasının üreticilere daha fazla gelir sağlayabileceğini belirtti.

Bakan, "Verimli olduğu zaman yaklaşık 1500 ton civarında hurma çıkıyor. Arkadaşlarımıza kurutularak pazarlanması noktasında fikir vermeye, katkı sağlamaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürümüzle bunların kurutularak pazara sevk edilmesi, ürünün daha değerli hale gelmesi ve çiftçilerimize daha fazla katma değer sağlaması için gerekli adımları atacağız" dedi.

ÜRETİCİLER DESTEK BEKLİYOR

Bölgede 700 ağaçlık Trabzon hurması bahçesi bulunan üretici Ramazan Yıldız da hasat dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, üreticilerin karşılaştığı maliyetler ve üretim sürecine ilişkin devletten destek beklediklerini dile getirdi.