Ankara’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde diplomatik hareketlilik başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, zirveye katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi. Brigitte Macron’u havalimanında yetkililer karşıladı.

FARKLI UÇAKLAR KULLANDILAR

Bu gelişten kısa bir süre sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u taşıyan uçak da Ankara’ya iniş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Macron çifti, dünya liderlerini bir araya getirecek kritik zirve için konaklayacakları otele geçti.

TOKAT GÖRÜNTÜLERİ AKILLARA GELDİ

İkilinin ayrı uçaklarla Ankara'ya gelişleri geçen yıl Vietnam ziyareti sırasında kameralara yansıyan “tokat” görüntülerini hatırlattı.

Öte yandan Macron'un Ankara'ya gelişi öncesinde Suriye'nin başkenti Şam'da iki ayrı patlama meydana geldi. Yerel kaynaklara göre, Turizm Bakanlığı binası yakınındaki patlamalarda aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamaların, Macron'un Şam ziyareti sırasında konakladığı otelin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada yaşandığı belirtildi. Olay anında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme gerçekleştirdiği, resmi temaslarını tamamlamasının ardından ise NATO Zirvesi için Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.