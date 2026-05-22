Sahip olduğu iklim özellikleri sayesinde birçok meyve ve sebzenin erken yetiştiği Yusufeli ilçesinde, havaların ısınması ile meyve ağaçları ürün vermeye başladı. Çoruh Nehri kenarında yer alan Dokumacılar köyünde yaşayan çiftçiler, mevsimin ilk kiraz hasadı için bahçelere girdi. Ağaçlarda kızaran ve olgunlaşan kiraz salkımlarını özenle toplayan üreticiler hem hasat mesaisi yaptı hem de dalından kopardıkları taze meyvelerin tadına baktı.

'HASAT MAYIS AYINI BULDU'

Hasat yapan çiftçilerden Ahmet Küçük, bölgenin konumu sayesinde normalde meyvelerin daha erken yetiştiğine dikkat çekerek, "Bu kiraz nisanın 15’inde çıkıyordu. Çoruh kenarı olduğu için erken çıkan bir kiraz. Ancak bu sene havalar çok soğuk gittiği için hasat mayıs ayını buldu. Şimdi de kirazları topluyoruz. Mevsimin ilk kirazı, tadı da çok güzel" diye konuştu.