Ege kıyılarında geçtiğimiz yıl endişe yaratan tablo yeniden ortaya çıktı. İzmir'in Çeşme ve Karaburun sahil şeridinde kıyıya vuran ölü orkinoslar, bölgeyi alarm durumuna geçirdi. Ekipler şimdiye kadar 11 ölü orkinos tespit ederken, uzmanlar vatandaşlara kıyıya vuran balık leşlerine kesinlikle yaklaşmayın ve tüketmeyin çağrısında bulundu.

SULAR ISININCA TEHLİKELİ BAKTERİLER ORTAYA ÇIKTI

Halk arasında kulaktan kulağa yayılan "balık çiftliği kafesleri patladı" söylentilerinin ardındaki gerçek laboratuvar incelemeleriyle gün yüzüne çıktı. Yapılan araştırmalar, ölümlerin arkasında kaza değil, deniz suyu sıcaklığındaki artışla hızla çoğalan "kapsüllü Lactococcus garvieae" adlı tehlikeli bir bakteri olduğunu ortaya koydu.

BAKTERİ ÖNCE İÇ ORGANLARI VURUYOR

Su sıcaklığının 15-16 dereceyi aşmasıyla aktifleşen bu sinsi bakteri, Ege'de termometrelerin 22-28 derecelere tırmanmasıyla birlikte ciddi oranda arttı. Enfeksiyon balıkların öncelikle kalp, dalak ve karaciğer gibi hayati organlarını vururken, ilerleyen safhalarda deride derin yaralara ve pul dökülmelerine yol açarak canlıların direncini düşürüyor.

İNSANLARDA GIDA ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLUYOR

Lactococcus garvieae, su canlılarında öldürücü lakokokozis hastalığına yol açan bir bakteri türüdür. Kapsüllü olması, etrafındaki koruyucu zırh sayesinde ilaçlara ve balığın bağışıklık sistemine karşı son derece dirençlidir. Bu bakteriyi taşıyan veya kıyıya vuran balıkları yemek ise insanlarda ciddi gıda zehirlenmesine yol açar.