UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, Real Madrid ile Arsenal Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan İngiliz ekibi bu maçı da 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmada Real Madrid’li futbolcu Rudiger’in hareketi damga vurdu. Alman futbolcu Rudiger, Myles Lewis-Skelly’in adeta üzerinde bastı.

Karşılaşmanın hakemi François Letexier’in bu harekete kart bile vermemesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada hem Rudiger’in bu hareketi hem de hakemin kart vermemesi eleştirilere neden oldu.