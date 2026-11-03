Bolu’nun Gerede ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı. Şoförün hızlı refleksi sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, gece saatlerinde Bolu-Karabük kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergah üzerinde hareket halinde olan 34 FEH 534 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın arkasından yükselen yoğun dumanları fark eden otobüs şoförü, aracı hemen güvenlik şeridine çekerek durdurdu.

YOLCULAR SON ANDA TAHLİYE EDİLDİ

Şoför ve muavinin uyarısıyla otobüste bulunan yolcular eşyalarını bile alamadan hızla tahliye edildi. Yolcuların inmesinin hemen ardından alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otobüse köpük ve su sıkarak müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Otobüsün alev alev yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yolda mahsur kalan yolcular, sevk edilen başka bir otobüse aktarılarak seyahatlerine devam etti. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.