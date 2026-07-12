ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Reflect Orbital şirketi tarafından geliştirilen ve gece saatlerinde güneş ışığını Dünya'nın belirli bölgelerine yönlendirmeyi hedefleyen Earendil-1 gösteri uydusunun fırlatılmasına onay verdi.

Şirketin radyo frekans spektrumu kullanımı için yaptığı lisans başvurusunun kabul edilmesiyle kulanılan bu karar, gökbilimciler ile bilim kuruluşları arasında sağlık, çevre ve astronomik gözlemler üzerindeki olası etkiler nedeniyle büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

İLK ADIM OLACAK SONRA DAHA DA ARTACAK

Alçak Dünya yörüngesinde görev yapacak tek bir gösteri uydusu olarak planlanan Earendil-1, güneş ışığını yeryüzündeki spesifik noktalara yansıtabilen yüksek yansıtıcılığa sahip ince film reflektör sistemi barındırıyor. Olası çarpışma risklerini azaltmak ve gerekli manevraları gerçekleştirebilmek adına yerleşik bir itki sistemine de sahip olan bu uydu, şirketin gelecekte kurmayı planladığı Starlink benzeri geniş ölçekli bir uydu ağının ilk teknik test adımı olacak.

Projeye yönelik en güçlü itiraz ise Amerikan Astronomi Derneği'nden (AAS) geldi. AAS, uydunun klasik telekomünikasyon uydularından farklı olarak yeryüzünü kasıtlı şekilde yüksek parlaklıkta aydınlatmak üzere tasarlandığını, bunun da zayıf ışık kaynaklarını tespit etmeye çalışan modern teleskopların uzun pozlama gerektiren bilimsel araştırmalarını olumsuz etkileyeceğini savundu. Dernek ayrıca, yapay ışık yansımalarının amatör gökbilimcilerde göz hasarına yol açabileceğini, pilotlar ve sürücüler için ise geçici görüş kaybı gibi güvenlik riskleri barındırdığını ileri sürdü. Reflect Orbital'in de 12 inçten büyük açıklığa sahip teleskoplarla yapılacak izlemelerde belirli şartlar altında göz hasarı riskini kabul ettiği belirtildi.

ELEŞTİRİLER GELDİ

Gelen eleştirilere yanıt veren FCC, kendi yasal sorumluluğunun İletişim Yasası kapsamında radyo frekans spektrumunu düzenlemek ve yeni teknolojilere erişimi teşvik etmek olduğunu belirteerek bu tarz itirazların yetki alanının dışında kaldığını açıkladı. Eleştirilerin hedefindeki Reflect Orbital ise endişeleri gidermek adına ışık yansıtma işlemlerini yalnızca önceden planlanan zamanlarda yapacağını, operasyonlardan önce bilim insanlarını bilgilendireceğini ve gözlemevleri ile koruma altındaki bölgelerin yakınlarında yansıtma yapmaktan kaçınacağını duyurdu.