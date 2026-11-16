Yapay zeka için zorunlu hale gelen veri merkezi ağları, mahalleleri yaşanamaz hale getiren rahatsız edici binalardan oluşuyor.

Çıkardığı havalandırma sesleriyle mahalleleri uyutmayan, bazen yeri bile sarsan bu yapılar şehrin ısısını da bir hayli artırıyor, iklimi bozuyor. Haliyle kimse bunları şehrinde istemiyor.

Hal böyle olunca teknoloji şirketleri, bu yapıları uzaya taşımayı değerlendirmeye başladı.

Ancak veri merkezleri uzayda bile bir sorun olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre veri merkezlerinin uzaya taşınması insanların gökyüzündeki yıldızları izlemesini neredeyse imkansız hale getirebilir.

Söz konusu durum, on binlerce yapay zeka bilgisayarını yörüngeye yerleştirmenin beraberinde getirdiği pek çok riskten yalnızca birini oluşturuyor.

SORUN ÜZERİNE SORUN YARATIYOR

Japon hükümetinin ev sahipliğinde her yıl düzenlenen Innovation for Cool Earth Forum için önde gelen akademik araştırmacılar tarafından hazırlanan raporda, "Şirketler ve politika yapıcılar büyük bir dikkatle ilerlemelidir" uyarısına yer verildi.

Gökbilimcilerin endişelerini yansıtan raporda, uzay veri merkezlerinin yaygınlaşması halinde "dünyanın büyük bölümünde gecenin önemli bir kısmında gökyüzündeki en görünür ışıkların yıldızlar değil uydular olabileceği" ifade edildi.

Raporda ayrıca, ABD ordusunun bu teknolojiyi benimsemesi durumunda veri merkezlerinin gelecekteki uzay çatışmalarında potansiyel hedef haline gelebileceği belirtildi.

Saatte 17 bin mil hızla Dünya çevresinde dönen binlerce yörüngesel veri merkezinin artan bir "çarpışma riski" ve tehlikeli uzay enkazı anlamına geldiği vurgulandı.

Uzay veri merkezlerinin güneş enerjisiyle çalışmasına rağmen, bu sistemleri yörüngeye yerleştirmek için gereken çok sayıdaki roket fırlatmasının sera gazı ve siyah karbon emisyonlarına yol açtığı kaydedildi.

YATIRIMCILARIN GÖZ BEBEĞi

Raporun başyazarı olan Columbia Üniversitesi'nden David Sandalow, Axios'a yaptığı açıklamada uzay veri merkezlerinin etkileri konusunda hala "bilinmeyen bilinmeyenler" bulunduğunu söyledi.

Sandalow, "Eğer bu gerçekleşecekse, yavaş ve dikkatli bir şekilde gerçekleşmeli" ifadelerini kullanarak, "Sadece bunlardan çok sayıda fırlatıp ne olacağını görmeye çalışmak olmamalı... Büyük riskler var" dedi.

Tüm bu endişelere rağmen yatırımcılar ve teknokratlar uzay veri merkezlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Pazar araştırma şirketi Quilty Space verilerine göre, 2025 yılında yörüngesel veri merkezleriyle bağlantılı yatırımlar yaklaşık 197 milyon dolar düzeyindeyken, bu rakam bu yıl şu ana kadar 1,11 milyar dolara yükseldi.

Secure World Foundation verilerine göre SpaceX 1 milyon veri merkezi uydusundan oluşan bir takımyıldız için başvuruda bulunurken, Starcloud'un 88 bin, Blue Origin'in Project Sunrise girişiminin ise 51 bin 600 uydu hedefi bulunuyor.