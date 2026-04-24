

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Emiralem bölgesinde yetiştirilen çilek, lezzeti ve uzun raf ömrü sayesinde iç pazarda yoğun talep görmeye devam ediyor. Bölgedeki üreticiler için önemli gelir kaynaklarından biri olan Emiralem çileğinde açık tarım hasadı bu yıl hava koşulları nedeniyle gecikmeli başladı.

Normal şartlarda nisan ayının ilk günlerinde başlayan açık tarım hasadı, yoğun yağışlar ve serin havanın etkisiyle yaklaşık 15 gün gecikti. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte hasada başlıyor. Çilekler, zarar görmemesi için tek tek toplanarak kasalara yerleştiriliyor.

AÇIK TARIM ÜRETİMİ ÖN PLANDA

Bölgede örtü altı ve açık tarım alanlarında Sweet Charlie, Rubygem, Camarosa, Fortuna ve Monterey çeşitleri yetiştiriliyor. Üretimin büyük bölümü ise açık tarım alanlarında gerçekleştiriliyor. Toplanan ürünler, satış için sebze ve meyve hallerine gönderilirken bazı çilekler doğrudan pazarlara ve marketlere sevk ediliyor.

İZMİR'DE ÜRETİMİN BÜYÜK BÖLÜMĞ EMİRALEM'DEN

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle hasadın nisan ortalarına kaydığını belirtti. Gecikmeye rağmen üretimde herhangi bir kayıp yaşanmadığını ifade eden Akdoğan, önceki yıllara kıyasla verimin arttığını ve üretim açısından olumlu bir sezon geçirildiğini aktardı.

İzmir genelinde yaklaşık 4 bin 700 dekarlık alanda çilek üretimi yapıldığını ve yıllık 16 bin ton ürün elde edildiğini belirten Akdoğan, bunun 7 bin tonluk bölümünün Emiralem’den karşılandığını söyledi. Emiralem’in, İzmir’deki toplam çilek üretiminin yaklaşık yüzde 43’ünü karşıladığı bildirildi.

ÇİLEK ÜRETİCİSİNE GÜÇLÜ GELİR SAĞLIYOR

Bölgede yaklaşık 220 üreticinin faaliyet gösterdiği ve çilek üretiminden 500 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiği kaydedildi.

Çilek üreticisi Yüksel Özçelik ise bu yıl hasadın yaklaşık iki hafta gecikmesine rağmen yağışların verimi artırdığını dile getirdi. Aile işletmesi olarak çilek üretimi yaptıklarını belirten Özçelik, çileğin diğer sebze ve meyvelere göre daha fazla kazanç sağladığını ifade etti.

Ürünlerin hale götürülerek kolaylıkla satılabildiğini belirten Özçelik, pazarlama konusunda sıkıntı yaşamadıklarını aktardı. Çileğin kilogram fiyatının bugünlerde 100 ila 120 lira arasında değiştiğini ifade eden üretici, bu yıl verimin beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.