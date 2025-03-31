İktidarın açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiği, bayram ikramiyesi olarak da 4 bin lirayı reva gördüğü milyonlarca emekli için bayram de ekonomik sıkıntıların gölgesinde geçiyor. Manisa’nın Soma ilçesinde emeklilerin ‘Bayram şu anda bizim için bir ızdırap’, ‘Emekli ya çalışacak ya da dilenecek, başka çare yok’ cümleleri de milyonların adeta sesi oldu.

‘KASABI UNUTTUK’

“Çocuklarımla çalışmasam, ben tek başıma idare edemem” ifadelerini kullanan emekli bir kadın, dört torunu olduğunu belirten başka bir emekli de “Torunların yanına gidecek para yok. Önceleri Uşak’a 70 liraya gidiyordum, şimdi 600 lira” diye konuştu. “Bayram bizim için bir ızdırap” cümlesini kullanan bir emekli de “15 bin lira maaş alıyorum, ne yapacağım? Çocuklarım okuyor. Maaşla elektrik, su, kredi borçları ödeniyor” dedi. “Çoluk çocuk bayramla ilgili konuşmuyor çünkü bayram yapmıyorlar” diyen bir emekli ise “14 bin lira maaş alıyorum. Emekli olmak rahat etmek demek ama emekli olduk, öldük. Kasabı, manavı unuttuk. Hiçbir emeklinin mutlu olduğunu düşünmüyorum. 14.500 lira nasıl yetecek? Kira 10-12 bin lira, geriye 2 bin lira kalıyor. O parayla ne yapacak? Faturaları unutun. Ya çalışacak ya da dilenecek, başka çare yok” diye konuştu.

‘Emekliler ölmüş, tabut parası bile yok’

“İnsanlar 5'ten sonra pazara gidiyor. Manav, market diyoruz ama insanlar çöpten topluyor. Ne bayramı” diye soran emekli bir vatandaş, “Biz deli olmuşuz, delinin bayramı mı olur? 16 bin lira maaş alıyorum. Bence emekliler ölmüş. Şimdi onların tabutunu yapacak paraları bile yok. Bugün bir tabut yaptırsan 5 bin lira. Öldüğüne pişman olur adam” ifadelerini kullandı. Başka bir emekli de “Emekli maaşımız yemezsek yetiyor! Et pahalı mı diye bize soruyorlar, alamadığım için bilmiyorum" dedi.