Yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyüyen ve hukuk fakültesi giderlerini ödemek amacıyla temizlik işçiliği yapan Adriana Maria dos Santos Queiróz, Goiás Eyaleti Adalet Divanı bünyesinde yargıçlık makamına yükseldi. Çevresindekilerin olumsuz yaklaşımlarına ve maddi imkansızlıklara rağmen eğitimini sürdüren Queiróz, kamu sınavı maratonunu başarıyla tamamladı.

HUKUK EĞİTİMİ İÇİN HASTANEDE TEMİZLİK YAPTI

Kırsal kesim çalışanı bir ailenin kızı olan Queiróz, özel bir üniversitede hukuk okuma hakkı kazandı ancak kayıt ücretini ödeyecek maddi güce sahip olamadı. Eğitim masraflarını karşılayabilmek adına Santa Casa de Tupã Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Asgari ücretin okul masraflarına yetmemesi üzerine üniversite yönetimiyle bizzat görüşerek %50 burs elde etti. Bu süreçte çalışma arkadaşlarının "Kollarında güç var, küçük avukat!" şeklindeki alaycı söylemlerine maruz kalan Queiróz, gündüzleri temizlik yapıp geceleri derslere katılarak lisans eğitimini tamamladı.

7 YILLIK HAZIRLIK SÜRECİNİN ARDINDAN ATANDI

Mezuniyet sonrasında yargıçlık sınavlarına hazırlanmak amacıyla São Paulo'daki Damásio de Jesus Hukuk Kompleksi'ne geçen Queiróz, burada kurum kütüphanesinde çalışarak eğitimine devam etti.

Sınav hazırlık merkezinde geçen 7 yıllık çalışma sürecinin ardından, 2011 yılında düzenlenen Goiás Eyaleti yedek hakimlik sınavını kazandı. Ataması yapılan Queiróz, Quirinópolis bölgesinde mahkeme başkanı olarak göreve başladı.

MÜCADELESİNİ KİTABA DÖNÜŞTÜRDÜ

Goiás yargı sisteminde görevini sürdürürken eğitimine devam eden Queiróz, yaşadığı süreci "Hayallerinize Ulaşmak İçin On Adım: Hakim Olan Eski Temizlikçinin Gerçek Hikayesi" adlı eseriyle kaleme aldı. Queiróz'un yaşam mücadelesi, Brezilya yargı camiasında kamusal sınavlar aracılığıyla sağlanan sosyal hareketliliğin sembol örneklerinden biri olarak kabul gördü.