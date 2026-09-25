Geçinemeyen emeklilerden tarihi adım. 25 emekli örgütü ve sivil toplum kuruluşu, yüzlerce emekliyle birlikte bugün (25 Eylül Cuma) saat 15:00’da seyyanen zam haklarını alabilmek için Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) önünde toplanıyor. Ankara’ya gelemeyen emekliler de bulundukları 81 ildeki adliye binaları ya da şehir merkezlerinde eş zamanlı toplanarak Ankara’ya destek verecek.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023’te memurlara verilip memur emeklilerine verilmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zam için mahkemelere dava açmış, sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru yapmıştı. AYM, Çilesiz’in başvurusunu geçen hafta ‘kabul edilebilir’ bulup dairenin gündemine aldı. Ancak nihai kararını hala açıklamadı. Beklemeye sabırlarının kalmadığını belirten emekliler, AYM’nin kararını bir an önce açıklaması için mahkeme önünde toplanmaya karar verdi.

25 emekli derneği ile sivil toplum kuruluşu bu organizasyon için günler öncesinden hazırlık yaptı. Otobüslerle şehir merkezinden AYM önüne toplanacak emekliler burada AYM karar organlarına ‘sesimizi duyun’ çağrısı yapacak. Organizasyon kapsamında, AYM’de başvurusu bekleyen Seyfettin Çilesiz ile avukatı Ali Erdem Gündoğan Seyyanen Zam Mağdurları Platformunu oluşturan 25 emekli dernek, sendika ve konfederasyonunun katılımıyla basın açıklaması yapacak.

Basın açıklamasına paralel olarak, Türkiye’nin 81 il ve ilçesinde toplanan emekliler de Ankara’daki emeklilere destek verecek.

SÖZCÜ’ye konuşan Avukat Ali Erdem Gündoğan, gerek memur emeklisinin gerekse SSK ve BAĞ- KUR emeklisinin son dönemde bilinçli olarak emekli maaşlarının ve bağlanma katsayılarının düşürüldüğünü, bu yüzden bu kesimin emekli aylıklarıyla geçinemez hale düşürüldüğünü söyledi. Gündoğan, “Bugün emekli maaşıyla temel ihtiyaçları karşılamak; barınma, giyim, sağlık ve gıda harcamaları yapabilmek imkansız bir hale gelmiştir. Memur emeklisine verilecek seyyanen zam memur emeklisinin bir nebze de olsa nefes almasını sağlayacak aynı zamanda SSK ve BAĞ- KUR emeklilerine de zam yapılması elzem hale gelecektir” dedi.

İşte AYM önünde toplanacak emekli örgütleri ve sivil toplum kuruluşları:

1.2021 Tüm Emekliler Sendikası

2.Bağımsız Emekliler Sendikası

3.Birleşik Emekliler Sendikası

4.Emekli Binbaşılar Platformu

5.⁠TÜM EMEK DER

6.Büro İş Sendikası

7.Demokratik Emekliler Sendikası

8.DİSK Dev. Emekliler Sendikası

9.Türkiye Emekli Dernekleri Federasyonu

10.Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu

11.Emekli Meclisleri Sendikası

12.Emekliler Birleşme Dayanışma Derneği

13.Emekli Veteriner Hekimler Derneği

14.HALK SEN

15.Hür Emekliler Derneği

16.Tüm Emeklilerin Sendikası

17.EYT ve Emekliler Federasyonu

18.Kamu İş

19.Memur Emeklileri Derneği

20.Mücadeleci Emekliler Derneği

21.Sivil Emekliler Derneği

22.Emeklinin Sesi Derneği

23.Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği

24.TRT Emeklileri Platformu

25.Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği