Türkiye’nin dört bir yanında artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında eriyen maaşlarına tepki gösteren emekliler, başkentte seslerini duyurmak için harekete geçti. Tüm Emekliler Sendikası, Ankara’da

Sakarya Caddesi’nde kurduğu stantla imza kampanyası başlattı.

TBMM’YE İLETİLECEK

Yapılan açıklamada, “Emekli vatandaşlarımız enflasyon karşısında eziliyor. İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı ve daha iyi yaşam koşulları için mücadelemizi büyüteceğiz. Sakarya Caddesi’nden yükselen bu çığlık, tüm Türkiye’de yankı bulmalı” ifadeleri kullandı. Sendika üyeleri tarafından kurulan masaya akın eden yüzlerce emekli, taleplerini desteklemek için imza verdi. Yaşlılıkta açlık ve yoksulluk sınırı arasında sıkışıp kaldıklarını belirten emekliler, maaşlardaki iyileştirme ve alım gücünün artırılması için acil önlem alınmasını istedi. Toplanan imzaların, emeklilerin sesi olması amacıyla TBMM’ye iletileceği açıklandı.