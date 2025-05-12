Bugün Türkiye’de milyonlarca emekçi ek işiyle birlikte günde 12 saate varan sürelerle çalışıyor. Oysa İngiltere bu şartları 1802 yılında terk etti. 1886’da 8 saatlik iş günü evrensel hak olarak kabul edildi. Türkiye ise tarihin gerisinde kalmış bir emek rejimi ile yönetiliyor. İktidar, emeği değersizleştirerek işçiyi susturmaya, yoksulluğa alıştırmaya çalışıyor. İnsanca bir yaşamı emekçilere çok görüyor.

EN UZUN MESAİ

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Türkiye’de işçi artık iki hayat yaşıyor, çünkü biriyle geçinemiyor. İşçilerin yüzde 65’i ek iş yapmadan geçinemiyor. Avrupa’nın en uzun mesaisini yaptırıp, Afrika’nın yoksulluk seviyesini reva görmek. İşte AKP iktidarının Türkiye’ye sunduğu tablo bu” dedi.

İlgezdi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine dikkat çekerek, Türkiye’nin Avrupa’da en uzun mesai yapılan ülke olduğunu hatırlattı ve şunları kaydetti:

“Türkiye’de çalışan başına haftalık ortalama çalışma süresi 44.6 saat. Ancak sahadaki tablo bu rakamın çok daha üstünde. Birçok işçi haftada 50-60 saati bulan mesailerle, gece gündüz çalışmak zorunda kalıyor.

Çünkü tek maaşla kirasını, faturasını, çocuğunun okul masrafını karşılayamıyor. Çalışanların yüzde 65’i ancak ek iş yaparak geçinebilecek durumda. İşçilerin yüzde 41’i ‘ek iş olsa yaparım’ diyor, yüzde 24’ü ise halihazırda ikinci bir işle yaşamını sürdürüyor. Bu tablo bize gösteriyor ki, Türkiye’de emekçi artık sadece fazla çalışarak değil, fazladan çalışarak ayakta kalabiliyor.”