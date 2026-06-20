Kamu kaynaklarından sağlanan geçiş garantileriyle gündeme gelen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışan emekçiler işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldı. Köprünün işletmesini yürüten İntertoll firmasının 32 çalışanı çeşitli gerekçeler öne sürerek işten çıkardığı belirtildi.

İŞTEN ÇIKARMALARA TEPKİ

Edinilen bilgilere göre, işten çıkarmalar çalışanlar arasında tepkiye neden oldu. Kamu bütçesinden milyonlarca liralık garanti ödemesi alan projede emekçilerin işsiz bırakılması, çalışma yaşamındaki güvencesizlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

BAKANLIĞIN BİLGİSİ DIŞINDA

İşten çıkarmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bilgisi dışında gerçekleştirildiği iddia edildi. Konuya ilişkin kulis bilgilerine göre, bakanlık yetkililerinin süreç hakkında inceleme başlatabileceği ve firma yöneticilerinin uygulamalarının mercek altına alınabileceği öne sürüldü.

GÖZLER İŞLETMECİ FİRMADA

İşten çıkarmaların gerekçeleri ve çalışanlara yönelik uygulamalar konusunda işletmeci firma İntertoll'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve işten çıkarılan emekçilerin haklarına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.