Adana'da fen bilgisi öğretmeni Emine Çağrı Karabacak (32), nadir görülen gri zone lenfomayla mücadelesinde uyumlu kök hücre donörü bekliyor. Kendi kök hücresiyle yapılan nakilden sonuç alınamayan Karabacak, "Lütfen sesimize kulak verin, bizlere umut olun" diyerek bağış çağrısında bulundu.

Karabacak'ın hastalık süreci, geçen yıl başlayan ve aylarca geçmeyen öksürükle ortaya çıktı. Geçen yıl eylül ayında birçok kez hastaneye başvurduğunu, alerji şüphesiyle farklı tedaviler uygulandığını anlatan Karabacak, öksürüğünün şiddetlenmesi ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine ayrıntılı tetkikler yapıldığını söyledi. Akciğerinden cerrahi operasyonla alınan doku örneğinin incelenmesi sonucu gri zone lenfoma teşhisi konuldu.

İLK ÜÇ KÜRDE KİTLE BÜYÜDÜ

İlk kemoterapisini ocak ayında aldığını belirten Karabacak, tedavilerin ağır olması ve yakın takip gerektirmesi nedeniyle uzun süre hastanede kaldığını anlattı. Karabacak, "Sol akciğerimdeki kitle uygulanan ilk 3 kür kemoterapiye yanıt vermeyip, aksine büyüme gösterdi. Bunun üzerine farklı bir tedavi protokolüne geçildi" dedi.

Yeni protokolde iki kürün ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, kendi kök hücresiyle nakil yapılmasına karar verildi. Yaz aylarında otolog nakil olan Karabacak, bu süreçte evde bulunduğu günlerde bile desteksiz adım atamayacak ve konuşacak hali olmayacak kadar ağır günler geçirdiğini söyledi.

Nakil sonrası değerlendirmelerde bu kez başka bir kişiden kök hücre nakli yapılması gerektiğine karar verildi. İlk olarak kardeşinin uyumuna bakıldı ancak testlerde dokusu nakil için uyumlu bulunmadı.

"BİZİM İÇİN ZAMAN OLDUKÇA KISITLI"

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla gelecek uyumlu donör haberini bekleyen Karabacak, "Benim ve benimle aynı durumdaki tüm hastalar için zaman oldukça kısıtlı" dedi.

Karabacak, 18-35 yaş arasındaki sağlıklı bireylerin en yakın Kızılay Kan Merkezi'ne başvurarak kök hücre donör adayı olabileceğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

"Sadece 3 tüp kan vererek, benim ve benim durumumdaki yüzlerce hastanın hayata tutunmasını sağlayabilirsiniz. Lütfen sesimize kulak verin, bizlere umut olun".