Bir dönem lüks ve özel tatlılar arasında gösterilen helva, günümüzde eski popülaritesini kısmen kaybetmiş olsa da besin değeriyle yeniden dikkat çekmeye başladı. Özellikle susam helvası, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde uzmanlar tarafından besleyici bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Helvanın temel bileşeni olan susam, vücut için önemli mineraller açısından oldukça zengin bir kaynak olarak öne çıkıyor. Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum içeriği sayesinde susam helvası; sinir sisteminin desteklenmesine, kemik yapısının güçlenmesine ve zihinsel performansın artmasına katkı sağlayabiliyor.

Ayrıca susamda bulunan doymamış yağ asitleri, özellikle linoleik asit, kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olurken kalp ve damar sağlığını da destekleyebiliyor.

E VİTAMİNİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Susam helvası yalnızca mineraller değil, aynı zamanda E vitamini açısından da önemli bir kaynak olarak biliniyor. “Gençlik vitamini” olarak adlandırılan E vitamini, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyarak cilt, saç ve tırnak sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

Bu özellikleriyle helva, düzenli ve ölçülü tüketildiğinde vücut direncini destekleyen doğal bir besin olarak değerlendiriliyor.

GENÇLEŞTİRİCİ ETKİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Susam tohumlarında bulunan sesamin ve sesamolin gibi lignan bileşenleri, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle öne çıkıyor. Bu bileşenler sayesinde susam helvasının, oksidatif stresle mücadelede rol oynayabileceği ve hücre yenilenmesini destekleyebileceği belirtiliyor.

Ayrıca cilt elastikiyetinin korunmasına katkı sağlayarak daha canlı bir görünümün sürdürülmesine yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

TÜKETİMDE ÖLÇÜLÜ OLMAK ÖNEMLİ

Uzmanlar, helvanın yüksek yağ ve şeker içeriği nedeniyle kalori açısından yoğun bir besin olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle tüketiminin ölçülü yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Buna rağmen helva, yapay katkı maddeleri içeren modern tatlılara kıyasla daha doğal bir alternatif olarak görülüyor. Özellikle fiziksel ya da zihinsel yorgunluk sonrası hızlı enerji ihtiyacını karşılamada etkili bir seçenek olabileceği belirtiliyor.