Steve Carter, evli ve çocuk sahibi olmayı düşünürken geçmişine ilişkin beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Kayıp çocukların bulunduğu bir internet sitesindeki, bir bebeğin yetişkinlikte nasıl görünebileceğini gösteren fotoğraf ona benziyordu. Hawaii polisi aylar sonra Carter'ın, 33 yıldır kayıp olan Marx Panama Moriarty Barnes olduğunu doğruladı.

Daily Star'ın aktardığına göre, bebekken evlat edinilen Carter'ın aile geçmişine, özellikle de tıbbi geçmişine ilişkin soruları, çocuk sahibi olmayı düşünmesiyle gündeme geldi. Karşılaştığı bir kayıp bebek haberi de onu ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) sitesinde arama yapmaya yöneltti.

Bilgilerini girdiğinde karşısına çıkan Marx'ın doğum tarihi, kendisinin bildiği tarihten yalnızca bir gün farklıydı. Kayboluşundan bu yana geçen süre de yaşıyla örtüşüyordu. Ancak Carter'ı asıl etkileyen, çocuğun yetişkinlikteki olası görünümünü yansıtan fotoğraftı.

POLİSTEN GELEN TELEFONLA KİMLİĞİ DOĞRULANDI

Carter, What It Was Like adlı YouTube kanalında anlattığı hikâyesinde, fotoğraftaki yüzün kendisine çok benzediğini söyledi. Eşi, onu büyüten annesi ve arkadaşlarının teşvikiyle yetkililere başvurdu. Aylar sonra Hawaii polisi kimliğini doğrulamak için aradı.

Biyolojik ailesiyle kurduğu temas sırasında, kendisinden sekiz yaş büyük kız kardeşi Jenny ile yaklaşık bir saat konuştu. Ortak ilgi alanlarını keşfeden kardeşler, biyolojik anneleri Charlotte hakkında da sohbet etti.

Carter daha sonra biyolojik babası Mark ile görüştü. Mark, oğlunun annesi tarafından büyütüldüğünü sanıyordu. Carter'ın öğrendiğine göre Mark, Charlotte ile bebeğin ortadan kaybolmasının ardından önce New Mexico'ya gittiklerini düşünmüş, iki hafta sonra oğlunun kayıp olduğunu bildirmişti.

BABASIYLA YÜZ YÜZE GELEMEDİ

Haberde aktarılan resmi kayıtlara göre Carter, Honolulu'da bir kadınla birlikte bulunduğunda yetersiz beslenmiş durumdaydı. Kadının psikiyatrik bakıma alınması üzerine çocuk bakımına alındı, ardından onu yetiştiren aile tarafından evlat edinildi.

Carter, biyolojik annesinin nerede olduğunu öğrenemedi. Babası Mark ile ise telefonla iletişimini sürdürdü. Ancak Mark'ın 2025'teki ölümünden önce yüz yüze buluşamadılar.

Geçmişini öğrendikten sonra NCMEC ile kayıp çocuklar konusunda farkındalık çalışmalarına katılan Carter, Washington'daki bir ödül töreninde hikâyesini bilen bir kadınla karşılaştığını anlattı. Çocuğu 22 yıldır kayıp olan kadın, Carter'ın bulunmasının kendilerine umut verdiğini söyledi.