Yeni ilişkisiyle ilgili gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Asena söylemleriyle dikkat çekti. Hem ilişkisinin başlangıcına hem de gündem olan "abi" tartışmasına açıklık getirdi. Ünlü isim, ilişkisinin her iki tarafın da bekar olduğu dönemde başladığını vurguladı.

GEÇMİŞ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eylül ayında 8 yıllık eşinden boşanan Asena'nın adı son dönemde iş insanı Kani Kudu ile anılıyor. Bir süredir birlikte oldukları öne sürülen ikiliyle ilgili en çok konuşulan detay ise yıllar önce çekilen görüntüler oldu.

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren görüntülerde Asena'nın Kani Kudu'ya "abi" diye hitap etmesi dikkat çekti. İkilinin uzun yıllardır aile dostu olduğu iddiaları da gündeme gelirken, ilişkinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Öte yandan Kani Kudu'nun da yeni ilişkisiyle birlikte imaj değişikliğine gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

ASENA'DAN İLK AÇIKLAMA

Magazinncom'a; hakkındaki yorumların ardından açıklama yapan Asena, ilişkisinin iki tarafın da evliliklerini sonlandırmasının ardından başladığını belirtti.

Ünlü oryantal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte olduğum kişi boşanmış bir erkektir. Ben de evliliğini sonlandırmış bir kadınım. İlişkimiz, her iki tarafın da bekar olduğu bir dönemde başlamıştır.

''Kendimden yaşça büyük insanlara her zaman saygı gereği 'abla' ve 'abi' diye hitap eden biriyim.''

''HİÇBİR KADININ GÖZYAŞINA SEBEP OLMADIM''

''Doğup büyüdüğüm İstanbul'da yaşamaya devam ediyorum. Adı geçen hanımefendiyi yalnızca birkaç kez gördüm. Hayatım boyunca hiçbir kadının gözyaşına sebep olmadım, olmam, olamam.''

Asena'nın açıklaması, sosyal medyada gündem olan iddialara yanıt olarak değerlendirilirken, ünlü ismin özel hayatı magazin gündemindeki yerini koruyor.