Fenerbahçe’de devre arası flaş bir ayrılık yalanacak… Geçtiğimiz sezonun vazgeçilmezi olan Nene bu sezon istenilen performansı sergileyemedi ve İsmail Kartal’ın gözünden düştü.

Geçtiğimiz sezonu 11 gol, 10 asistle tamamlayan kanat oyuncusu, İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor.

KEREM’İN PERFORMANSINA RAĞMEN DÜŞÜNÜLMÜYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına karşın İsmail Kartal tarafından düşünülmeyen oyuncunun kış transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor... Milliyet'in haberine göre İsmail Kartal'ın onayı halinde 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu için gelecek teklifler değerlendirilecek.