Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna dahil etmek istediği yönünde haberler gündeme gelmişti. Ancak Portekizli futbolcunun menajerlik şirketi Gestifute, Rus basınına yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.

Rus medyasına göre, Gedson Fernandes'in Trabzonspor'a transferi için herhangi bir görüşme yapılmadı. Açıklamada, "Gedson'un bu kış Trabzonspor'a gitme ihtimali yok. Spartak'ta oynamak istiyor ve bu kulüpte çok mutlu." ifadelerine yer verildi.

SPARTAK MOSKOVA'YLA 2029'A KADAR

Gedson Fernandes, 2025 yılında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Daha önce Galatasaray ve Çaykur Rizespor formalarını da giyen Portekizli orta saha, bu sezon Spartak Moskova ile çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Gedson'un Spartak Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.