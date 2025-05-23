Başkan Serdal Adalı, Gedson Fernandes’in satış haklarının yarısını Benfica’dan aldıktan sonra Portekizli yıldızı Ruslara satmaya hazırlanıyor. Zenit, 30 milyon Euro teklif etti. Gedson’dan gelecek parayı ise Beşiktaş, bu yaz İngiliz kulübü Chelsea’den ayrılacağını açıklayan Christopher Nkunku için kullanmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞLI OSİMHEN

Nkunku ile Bayern Münih de yakından ilgileniyor. Alman devi, Leroy Sane’nin boşluğunu Fransız forvet ile doldurmak istiyor. Avrupa’nın diğer elit kulüpleri de peşinde. Ancak Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer transfer edilmesi halinde Nkunku’nun Beşiktaş’ta Osimhen etkisine yol açacağını düşünüyor