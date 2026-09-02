TÜİK'in açıkladığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GYSH) verilerine göre Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 18 bin 103 dolar. Yani Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 900 bin lira oluyor.

Dolar/TL kurunun giderek tırmandığı Türkiye ekonomisinde bu rakam 1 milyon liraya ulaşabilir. Özellikle yıl sonuna doğru 52 lira olması beklenen dolar kuru üzerinden hesaplandığında ise 941 bin liranız olması gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tartışmalı enflasyon verilerine başka bir veri olan GYSH de eklendi. TÜİK'e göre hiç para harcamazsanız yıllık yaklaşık 20 bin dolarınız var.

TÜİK'e göre 2025 yılında Türkiye'de kişi başına ortalama gelir 18 bin 103 dolar. TÜİK diyor ki bir kişinin yıllık gelir yaklaşık 900 bin lira aylık da ortalama 75 bin liraya denk düşüyor.

2026 yılı içinse bu rakamın 20 bin 400 lira olması bekleniyor. Hala içinde bulunduğumuz 2026 yılı bittiğinde kesinleşecek bu veri bile oldukça yüksek. Türkiye gibi çalışanlarının yüzde 60'ından fazlasının asgari ücretle çalıştığı bir ülkede hiç para harcamadan bile bu rakama ulaşmak imkansız.

TÜİK'in yayımladığı veriler ise şöyle:

"Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı.

Kişi başına GSYH, 2025 yılında cari fiyatlarla 714 bin 682 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 103 dolar oldu."