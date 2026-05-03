Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutları matematiksel olarak devam ediyor. Bu da sarı-lacivertlilerin canını daha da çok yakıyor. Talisca geçen hafta o penaltıyı kaçırmasa, Kanarya da Galatasaray’ı yense dün geceki sonuçların ardından Fenerbahçeliler şampiyonluk şarkıları söylüyor olacaktı. Galatasaray, tur için gittiği Samsun’da hezimete uğrarken, son bir haftayı yönetimin seçim kararı, Domenico Tedesco’nun kovulması ile geçiren Fenerbahçe, Başakşehir karşısında yara sardı.

YİNE KAHRAMAN

Geçen haftanın kötü adamı Talisca dün gece yeniden kahraman oldu. Brezilyalı’nın 21’deki golü ofsayt diye geçersiz sayıldı. 28’de Oosterwolde’nin iki karambolünde sambacı, topu ağlara gönderdi: 1-0. 36’da Amine Harit’in şutu Oosterwolde’ye çarpıp beraberlik golü olarak ağlara gitti: 1-1. 58. dakikada Talisca kendisi ve takımının ikinci golünü atıp, Fenerbahçe’yi tekrar öne geçirdi: 2-1. 72. dakikada Fred’den topu alan Talisca, ceza alanı ön çizgisi üzerinden şık bir vuruşla hat-trick yaptı, skoru belirledi: 3-1.