CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’ye yönelik butlan müdahalesi sonrasında üçüncü kez grup kürsüsüne çıktı. Özel konuşmasında CHP’yi geri alacaklarının altını çizerek “Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız” dedi. Özel Kılıçdaroğlu’na seslenerek “kurultay” çağrısı yaptı. Özel şunları söyledi:

KEMAL BEY ALKIŞLADI

“O gün Kemal Bey’e oy verenlerden yaklaşık 570’i bugün kurultay yapılsın diye oy verdi. Bu arkadaşları tekrar çağırdık biz önceki kurultayda. İradelerini ortaya koydular. Kemal Bey salonda oturuyordu. O kurultayın kapanışında delegenin iradesini göstermesini bütün salonla Kemal Bey ayakta alkışlıyordu.”

PARTİYİ CENDERE İÇİNDE TUTMA

Kurultayın derhal toplanmasını isteyen Özel, Kılıçdaroğlu’na “Tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey’i bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamaya davet ediyorum” çağrısı yaptı.

PARTİ FİİLEN KAPANDI

CHP’nin fiilen kapatıldığını belirterek; “Saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. Bu partiyi öyle ya da böyle alıp açacağız ve bu partiyi hep beraber iktidar yapacağız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız” dedi.

Özel, muhalefet partilerine, “Butlan bir demokrasi meselesi, ortak tavır önemli. Halkın dediği olacak.Zorbalığa teslim olmayacağız. Dimdik ayakta duracağız. Sonuna kadar direneceğiz.” dedi.

Atanmışlar atayandan talimat alır seçilmişler görevi milletten alır

“Zor zamanlardan geçiyoruz. Karanlığa teslim olmuyoruz. Hep beraber adım adım yürüyoruz” diye seslenen CHP lideri Özel, “Bir ışığa, bir umuda doğru yürüyoruz. Bugün o ışığı, bu salonda siz değerli büyüklerimin, kardeşlerimin, evlatlarımın gözlerinde görüyorum. Ama umut sadece bu salonda değil hatta artık umut salonlarda değil. Umut sokakta. O ışığı Ankara sokaklarında, Burdur’da, ilçelerde, köylerde gördüm. Sokakta, pazarda, halde, tarlada, kahvede emeklilerin öfkesinde, esnafın sabrında, çiftçinin alın terinde, gençlerin direncinde gördük. Kimse unutmasın ki atanmışlar kendilerini atayanlardan talimat alırlar. Ama seçilmişler talimatı, görevi milletten alırlar. Ben bugün bu kürsüye milletten, o milletin köyünden, evinden, sokağından, kahvesinden aldığım yetki ile geldim.”

Mesele, seradaki teyzeyle Erdoğan’ın arasında

Özel, “AK Parti’nin kara düzeninde kimsenin huzuru kalmadı” dedi. Çavdır’da domates serasındaki kadın işçilerle yaptığı sohbeti aktaran Özel, “Bir teyze 65 yaşında olduğunu, kendi bahçesinin olduğunu, sabah dörtte kalktığını, altıda seraya geldiğini, bir saat yol geldiğini, üstüne serada 8 saat çalışıp sonra gidip kendi bahçesinde çalıştığını ve gündelik 960 lira para aldığını söyledi. Bu aldığı 960 lira parayı Antalya’da torunlarını okutmakta zorlanan, kirasını ödemekte zorlanan kızına yolladığını söyledi. Eskiden çocuklar anasına bakıyordu, şimdi geçinemeyen çocuklar için analar - babalar emeklilikte günde iki sefer çalışıyorlar Biz başka şeylerle meşgul edilmek yerine, bizim serada çalışan 65 yaşındaki teyzenin içinde bulunduğu zorlukları çözmek üzere gayret göstermemiz, bunu çözmeyenleri gönderip o teyzenin umudu hem kendinin hem kızının hem torununun umudu olduğumuzu bizden başka bir umudun olmadığını da hatırlamak durumundayız” CHP’ye operasyon yaptıklarını belirten Özel, “Namusuma, şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Bey’le aramda değildir. Butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele, seradaki teyzeyle Tayyip Erdoğan’ın arasındadır” dedi.