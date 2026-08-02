Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya'nın yönetimindeki Sebte (Ceuta) bölgesine geçen binlerce düzensiz göçmenden yaklaşık 69 bin 500'ü, Avrupa'ya geçme beklentilerinin tükenmesi üzerine yeniden Fas'a dönmeye başladı. Geri dönüşlerin hız kazandığı sınır hattında, güvenlik güçlerinin kayalık alanda bir göçmene taşla müdahale ettiği anlara ait görüntüler büyük tepki toplarken, krizin insani boyutu ve bölgesel etkileri derinleşiyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE MÜDAHALELER GÜNDEMDE

Bölgede artan güvenlik önlemleri ve Avrupa'ya geçişlere izin verilmeyeceği yönündeki açıklamaların ardından dönüşler hızlandı. Sebte'ye ulaşan çok sayıda düzensiz göçmenin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, barınma imkanı bulamaması ve karşılaştıkları sert müdahaleler geri dönüşleri tetikleyen başlıca etkenler oldu. Yerel basına ve sosyal medyaya yansıyan video kayıtlarında, bir güvenlik görevlisinin kayalıklara tırmanmaya çalışan bir göçmene elindeki büyük bir taşla vurduğu anlar net bir şekilde görüldü.

KRİZ AVRUPA'YA SIÇRADI: ROMA VE MADRİD ARASINDA GERİLİM

Yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin Sebte'ye girmesinin ardından kriz Avrupa boyutuna taşındı. İspanya'nın eksklavında yaşanan gelişmeler, Roma ile Madrid arasında siyasi gerilime tırmandı. Meloni hükümeti, İspanya ile Schengen uygulamasını geçici olarak askıya alarak hava ve deniz yoluyla gelenlere yönelik sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Piantedosi, İspanya ile deniz ve hava sınırlarında kontrollerin bir ay süreyle geçerli olacağını açıklayarak, bu tedbirin özellikle AB dışı ülke vatandaşlarının Schengen bölgesi içindeki dolaşım düzenini izlemeyi amaçladığını bildirdi. Cumartesi sabahından itibaren havalimanı polisi; Roma Fiumicino, Milano Malpensa ve Milano Linate havalimanlarında rastgele kontroller gerçekleştirmeye başladı.

KONTROLLER NASIL İŞLEYECEK?

Yeni uygulamaya göre AB vatandaşları için kimlik belgesi göstermek yeterliyken, AB dışı ülke vatandaşlarının kimlik belgesinin yanı sıra geçerli bir oturum izni veya vize ibraz etmesi gerekiyor. İtalya'dan İspanya'ya seyahat eden vatandaşlar için ise bir değişiklik yapılmadı ve serbest giriş süreci devam ediyor.

FRANSA VE PORTEKİZ DE HAREKETE GEÇTİ

Gelişmelerin ardından Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırırken, Portekiz de güney sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı. Alınan kararlar Avrupa Birliği'nin sınır güvenliği ile serbest dolaşım arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açtı. Kontrollerin en önemli etkisinin ise özellikle tek seyahatte birden fazla ülkeyi kapsayan rotalara dayanan Avrupa turizm sezonunda yarattığı endişeler olduğu değerlendiriliyor.