Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapor verilerine göre, Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrildiği Aralık 2024’ten bu yana yaklaşık 1 milyon 630 bin Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 30 Nisan 2026 tarihine kadar Türkiye’den yaklaşık 640 bin, Suriyelinin bu grubun içinde olduğunu kaydetti.



SADECE 3 BİN KİŞİ



Suriye'de 2011’de başlayan iç savaş, göç dalgalarına yol açarak 3.7 milyon düzensiz göçmenin Türkiye’ye sığınmasına neden olmuştur. Avrupa’da en fazla rakam 1 milyon Suriyeli ile Almanya’da görülürken, Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF) şubat verilerine göre, geçen yıl 3 bin 678 Suriyeli sığınmacı Almanya’dan ülkesine döndü.



RESMİ RAKAMLAR UYUŞMADI



Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2021- 2022 yıllarında yaklaşık 3.7 milyon seviyesinde ölçüldü. BM raporları sınır verilerine göre geri dönüş sayısının 640 bini geçmediğini söylüyor.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şubat ortasında yaptığı açıklamada, “1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönüş yapmıştır” ifadelerini kullanmıştı.