Cem Yıldırım



Çinli otomotiv şirketi BYD, Manisa’ya fabrika kuracağı vaadiyle vergisiz araç satarak Türkiye’deki pazarını büyütürken, tek bir çivi çakmadan yatırım kararını askıya aldığını duyurdu. Bu duruma TBMM’den tepkiler yükselmeye devam etti. CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı “İktidarı şimdi de Çinliler mi kandırdı” sorusunu yönelterek “BYD’ye verilen onca imtiyaz ve kapitülasyona rağmen ülkeye çivi çakmadı. Ülkeye kimse güvenmiyor” ifadesini kullandı.





'YABANCI TÜRKİYE'DE HUKUK DEVLETİNİ GÖREMEDİ'



Yeniyol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, “Daha önce de Volkswagen ve Skoda, Türkiye’ye yatırım yapmaktan vazgeçti. Çünkü Türkiye’de hukuk devletini göremedi” dedi.



İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Yatırım koskoca bir yalan oldu. Hani nerede istihdam? Nerede fabrika? Üretim üssü nerede” diye sordu. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de “Yüksek faiz ve kötü ekonomi yabancı yatırımcıyı da ülkeden kaçırıyor” açıklamasını yaptı.



BYD, 53 bin aracı vergi ödemeden Çin’den ithal etti. Bu şekilde Türkiye'ye verdiği ekonomik hasarın 40 milyar TL'yi aştığı düşünülüyor.