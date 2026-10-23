1992’den bu yana tasarrufa dayalı faizsiz finansman modelleri geliştiren Fuzul Tasarruf Finansman AŞ; ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenlerin ihtiyaç ve bütçelerine uygun, kişiye özel çözümler sunuyor. Bireylerin hedeflerini gerçeğe dönüştürme yolculuğuna eşlik eden şirket, sürdürülebilir büyümesini somut verilerle de ortaya koyuyor. Bu doğrultuda Fuzul, 20 Ekim 2026 verilerine göre yıl içinde gerçekleştirdiği 162 bin 780 teslimatla binlerce ailenin hedeflerine ulaşmasına katkı sağladı.

Türkiye genelinde yaklaşık 300 şubesiyle faaliyet gösteren Fuzul, etki alanını finansman çözümleriyle sınırlandırmıyor. Büyüme ivmesini çalışanlarına, kültür-sanata ve spora yaptığı yatırımlarla pekiştiren şirket, farklı alanlarda nitelikli değer üreterek bu kazanımları toplumun geniş kesimleriyle buluşturmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, kurumsal gelişimi toplumsal sorumluluk bilinciyle harmanlayan uzun vadeli ve köklü bir vizyona dayanıyor.

Büyümenin Ardındaki Emek

Fuzul’ün büyüme yolculuğunun kalbinde çalışanları yer alıyor. Türkiye genelindeki 4 bin 360 kişilik ekibinin yüzde 49,80’ini kadın çalışanların oluşturduğu şirket, istihdam sağlamanın ötesine geçerek çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini de sürekli kılmayı hedefliyor. Fuzul Akademi aracılığıyla kapsamlı eğitim ve gelişim imkânları sunulurken, “Fuzul Benim” işveren markasıyla da kurum içi dayanışmayı güçlendiren, çalışanların fiziksel ve ruhsal iyi oluşunu destekleyen çok yönlü etkinlikler hayata geçiriliyor.

Kurum kültürünün şekillenmesinde çalışanların görüş ve önerileri belirleyici bir rol üstleniyor. Düzenli anketler, odak grup çalışmaları ve bölge toplantılarıyla toplanan geri bildirimler; şirket içi uygulamaların doğrudan çalışma arkadaşlarının beklentileri doğrultusunda yapılandırılmasını sağlıyor. Fuzul, bu sayede çalışanlarının sadece kariyer basamaklarındaki ilerlemesine değil, çalışma hayatındaki deneyimlerine ve kurumla kurdukları aidiyet bağına da odaklanıyor. Farklı şehirlerde görev yapan ekipleri ortak değerler etrafında birleştiren bu kapsayıcı anlayış, şirketin sürdürülebilir büyümesinin arkasındaki en temel itici gücü, yani insan kaynağını pekiştiriyor.

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, yakalanan büyüme ivmesinin getirdiği kurumsal sorumluluğu şu sözlerle vurguluyor:

“Bugün geldiğimiz noktada her çalışma arkadaşımızın emeği var. Onların gelişimini ve mesleklerinde ilerlemelerini önceliklendiriyoruz. Kurum olarak büyüdükçe daha fazla insana dokunma gücümüz artıyor; bu da sorumluluğumuzu büyütüyor. Sanata ve spora verdiğimiz desteği de bu anlayışın bir parçası olarak görüyoruz. Bugün filizlenen bir fikir, yarın hepimizin gurur duyacağı bir değere dönüşebilir. Gençlerin cesaretine ve hayal gücüne inanıyor, üretmeye giden yolda yanlarında duruyoruz.”

Senaryodan Perdeye

Fuzul’ün toplumsal fayda odaklı vizyonunun en önemli ayaklarından birini kültür-sanat yatırımları meydana getiriyor. Özellikle gençlerin üretken fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine zemin hazırlayan projeler, şirketin geleceğe değer katma anlayışının somut birer göstergesi niteliğinde. Fuzul, sanatı yalnızca nihai eserler üzerinden değerlendirmeyip, o eserin doğuşunu mümkün kılan üretim süreçlerini, fırsat eşitliğini ve gelişim alanlarını da titizlikle destekliyor.

Bu vizyon doğrultusunda, Fuzul ana sponsorluğunda ve TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen Next Frame Film Yapım Platformu ve Kısa Film Senaryo Yarışması, genç sinemacıların fikirlerini olgunlaştırıp beyaz perdeye taşımalarına kapı aralıyor. 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen program kapsamında katılımcılar; mentorluk, senaryo geliştirme, yapım danışmanlığı, ekipman desteği ve festival yolculuğuna uzanan kapsamlı imkânlardan yararlanıyor. Proje, genç yeteneklerin yalnızca yarışma süresince değil, üretim süreçlerinin her aşamasında desteklenerek fikirlerini kalıcı başarılara dönüştürmelerini amaçlıyor.

Zira ham bir fikrin senaryoya, senaryonun ise izleyiciyle buluşan etkileyici bir filme dönüşmesi; emeğin çok yönlü ve sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla beslenmesini zorunlu kılıyor. Next Frame, genç sinemacıların bu yolculukta ihtiyaç duydukları kaynak ve sektörel deneyime erişimlerini kolaylaştırarak yepyeni hikâyelerin filizlenmesine ortam hazırlıyor. Fuzul’ün bu alandaki hamleleri, gençlerin üretme cesaretini pekiştirirken Türkiye’nin kültür-sanat ekosistemine de canlılık katıyor.

Şirketin sinema sanatına sunduğu katkı yalnızca genç yeteneklerle de sınırlı kalmıyor. Fuzul, sponsorluğunu üstlendiği 14. Boğaziçi Film Festivali vasıtasıyla sinemanın özgün seslerini ve evrensel anlatılarını geniş kitlelerle buluşturuyor. 8-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek festival, nitelikli yerli ve yabancı yapımları sinemaseverlerle bir araya getirmeye hazırlanıyor. Böylelikle genç üreticilere tanınan imkânlar,sinema kültürünü toplumun geneline yayan güçlü bir kurumsal destekle tamamlanıyor.

Sahadan Toplumsal Hayata

Fuzul, kültür ve sanatta sergilediği toplumsal duyarlılığı spor alanında hayata geçirdiği stratejik iş birlikleriyle de sahaya yansıtıyor. Şirket, 2026 yılında imzaladığı iki yıllık anlaşmayla Türkiye Kadın ve Erkek A Millî Futbol Takımlarının ana sponsoru oldu. Ay-yıldızlı ekiplerin mücadelesine güç veren Fuzul, aynı zamanda kadın sporcuların sahadaki görünürlüğünün artırılmasına da stratejik bir katkı sağlıyor. Sporun toplumun her kesimini ortak bir coşku etrafında buluşturan birleştirici gücü, bu desteğin taşıdığı toplumsal boyutu açıkça ortaya koyuyor.

Şirketin spor alanındaki bir diğer anlamlı ve uzun soluklu iş birliği ise Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı “Engelsiz Aslanlar” ile devam ediyor. Takımın isim ve forma göğüs sponsorluğunu üstlenen Fuzul; sportif başarıların yanı sıra engellilik ve erişilebilirlik konularında toplumsal farkındalığı diri tutmayı önceliklendiriyor. Söz konusu yaklaşım, her bireyin toplumsal yaşamın tüm alanlarına eşit, bağımsız ve etkin biçimde katılım sağlayabilmesinde erişilebilirliğin taşıdığı vazgeçilmez önemi hatırlatıyor.

Engelsiz Aslanlar ile yürütülen bu güçlü dayanışma, sporun sınırları aşan ve farklılıkları ortak bir hedef doğrultusunda kenetleyen dönüştürücü potansiyelini görünür kılıyor. Erişilebilirliğin gündelik yaşamın doğal bir standardı hâline gelmesi ise kamusal alanlardan iş dünyasına kadar hayatın her katmanında kapsayıcı politikaların benimsenmesini gerektiriyor. Bu bakımdan Fuzul’ün spora sunduğu destekler, skorborddaki sonuçların ötesine geçerek toplumsal katılım ve fırsat eşitliği zemininde derinlikli bir farkındalık alanı inşa ediyor.

Çalışan gelişiminden kültür-sanata, futboldan tekerlekli sandalye basketboluna uzanan bu çok yönlü yatırımlar; kurumsal büyümenin salt rakamlardan ibaret olmadığını, topluma dokunan somut değerler üretme gücü taşıdığını kanıtlıyor. Bireylerin hedeflerine eşlik ederken insan kaynağının gelişimine, gençlerin üretkenliğine ve sporun birleştirici gücüne yatırım yapan Fuzul; bugünün birikimini yarının daha kapsayıcı, eşitlikçi ve üretken toplumuna aktarma vizyonuyla ilerlemeyi sürdürüyor.





