Galatasaray’da Icardi belirsizliği bitiyor… Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun sarı kırmızılı tarkımla devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Galatasaray yönetimi Icardi ile sözleşme yenilememe kararı aldı. Sarı kırmızı yöneetim sezon sonunda Arjantinli yıldıza veda töreni yapıp 33 yaşındaki yıldız isme veda edecek. Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi elde eden Mauro Icardi, birçok rekorun da sahibi olmayı başardı. Bu sezon çıktığı 39 maçta 15 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon ülkesine Arjantin'e dönmesi bekleniyor.

