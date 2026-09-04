Reuters'ın haberine göre Honda, bu hedef doğrultusunda başlıca tedarikçileriyle bir araya gelerek parça fiyatlarında önemli indirimler talep etti. Şirketin, tedarikçilerine maliyetleri düşürmeleri için özel hedefler verdiği belirtildi.

3 ana kategoriye odaklanılacak

Honda'nın fiyat indirimleri özellikle üç ana alana yoğunlaşacak. Bunlar; preslenmiş ve dövme parçalar, elektrikli araçlarda kullanılan bileşenler ve yazılım tanımlı araçlarla ilgili parçalar olacak.

Şirket ayrıca maliyetleri azaltmak için parça standardizasyonunu artırmayı planlıyor. Doğrudan tedarikçilerden, malzeme temin yöntemlerini yeniden değerlendirmeleri ve ikinci ve üçüncü kademe tedarikçilerden alınan standart parçaların kullanımını artırmaları istendi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Honda'nın belirlediği hedeflerin oldukça yüksek olduğunu ve bazı tedarikçilerin bu hedeflere ulaşabileceklerinden emin olmadığını ifade etti.

Çinli tedarikçilerden daha fazla parça alınacak

Honda'nın maliyet azaltma planının bir diğer ayağını ise Çin oluşturuyor. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre şirket, Çinli tedarikçilerden daha fazla bileşen satın almayı da değerlendiriyor.

Bu adımın, Honda'nın üretim maliyetlerini Çinli otomobil üreticileriyle daha rekabetçi hale getirmeyi amaçladığı belirtildi. Çinli markaların daha düşük maliyetlerle üretim yapabilmesi, küresel otomotiv pazarında Japon üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Elektrikli araçlardaki kayıplar 12 milyar doları aşabilir

Honda'nın maliyetleri düşürme hamlesi, şirketin elektrikli araç operasyonlarında karşı karşıya olduğu yüksek kayıpların ardından geldi.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Honda, elektrikli araç işindeki kayıplarının önümüzdeki dönemde 12 milyar doları aşmasını bekliyor. Bu kayıplarda Kuzey Amerika'daki gümrük vergileri ve iptal edilen modellerin yanı sıra Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabeti de etkili oluyor.

Honda'nın tedarikçilerine yönelik yeni maliyet hedefleri, şirketin üretim giderlerini azaltarak Çinli rakipleriyle fiyat rekabetini güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.