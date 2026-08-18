Bu yıl 25’inci yılını kutlayan NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı Basketball Without Borders (BWB), yeni formatı BWB Next Up Kampı ile 26-29 Ağustos tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından 80 yetenekli genç erkek sporcuyu bir araya getirecek.

İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek kampta, genç yetenekler NBA efsanelerinden, antrenörlerinden ve mevcut oyuncularından eğitimler alacak; kariyerleri için çok önemli bir gelişim sürecinin parçası olacak.

NBA’in son sezonunun açılış gecesi kadrolarında yer alan rekor sayıdaki 135 uluslararası oyuncu arasında, geşmişte BWB kamplarına katılmış 50 basketbolcu yer alıyordu. Geçmiş yıllarda NBA’de sezonun ‘En Değerli Oyuncusu’ (MVP) ödülüne layık görülen Joel Embiid ve Shai Gilgeous-Alexander gibi yıldızların yanı sıra Jamal Murray ve Pascal Siakam gibi All Star’a seçilmiş oyuncuların da yolu geçtiğimiz yıllarda BWB kamplarından geçmişti.

İşte o yıldızlardan bazıları:

Joel Embiid (2011)

Shai Gilgeous-Alexander (2016)

Jamal Murray (2015)

Pascal Siakam (2012)

Lauri Markkanen (2014 – 2015)

Deandre Ayton (2016)

Rui Hachimura (2016)

Josh Giddey (2018-2020)

2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4.900'den fazla katılımcıya ulaşan BWB’nin eski katılımcıları arasında yer alan 155 sporcu, ilerleyen dönemde NBA ya da WNBA'e adım attı. NBA ve FIBA, bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkeye yayılan 56 şehirde toplam 86 BWB kampı düzenledi.