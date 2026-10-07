Hızla dönüşen ve dijitalleşen iş dünyasında, kariyer planlayanlar için geleceğin en yüksek gelir vadeden meslekleri belli oldu. Uzmanlaşma gerektiren alanlar öne çıkarken, özellikle yapay zeka ve teknoloji odaklı meslekler zirvede yer aldı.

İLK SIRADAKİ MESLEK YILDA 6 MİLYON LİRA KAZANDIRACAK

Küresel iş piyasasında değişen ihtiyaçlar ve uzmanlaşma odaklı kariyer yolları, geleceğin en çok kazandıran mesleklerini belirledi. Yapılan analizlere göre, özellikle teknoloji ve yapay zeka alanlarında uzmanlaşan meslekler zirveye yerleşti. İlk sıradaki meslek, yılda 6 milyon liraya varan kazanç potansiyeliyle dikkat çekti.