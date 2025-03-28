Belce ÖRÜ

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararlarının ardından yurt genelinde büyüyerek devam etti. Protestolar da tepkisini ortaya koyan ve meydanlarda kalabalığın büyük bir kısmını oluşturan gençlerin geleceğe dair hissettikleri karamsarlığın en temel nedenlerinden biri de ekonomiydi. Gençler zaten borç harçla üniversiteden mezun olduklarında kendilerini bekleyen en güçlü iki senaryodan birinin ev kiralarını ödemeye ancak yetecek kadar düşük maaş almak veya işsizlik olduğunu biliyorlar. Üstelik yıllarca çalışsalar bile ellerine geçen çoğunlukla asgari ücretin altındaki emekli maaşı oluyor.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 28.4

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) şubat ayına ilişkin açıkladığı işgücü istatistikleri verileri de acı gerçeği ortaya koyuyor. Her ne kadar dar tanımlı işsizlik oranı 0.2 puan azalarak yüzde 8.2 seviyesinde gerçekleşse de ülkenin gerçek işsiz oranını gösteren, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 28.4 oldu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK-AR) raporuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı son 2 yılda 2 milyon 561 bin kişi arttı ve 11.4 milyona ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0.4 puan azalarak yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10.8, kadınlarda ise yüzde 22.7 olarak tahmin edildi.

‘Ben de yüz binlerce işsizden biri olacağım’

Saraçhane’deki mitinge katılan ve tutuklanan 19 yaşındaki bir genç ifadesinde ‘ne yapmışım ben’ diye sorarken, akabindeki kullandığı şu cümleler ülkedeki gençlerin içinde bulunduğu çıkmazı bir kez daha gözler önüne serdi: “Yurtta yer bulamamışım. Öğrenci evimde iki arkadaşımla aynı odayı paylaşabilirsem ancak kalabiliyorum. Babam bana ayda 10 bin lira gönderirse onlar darboğaza giriyor, mezun olunca yüz binlerce işsizden biriyim. Fotokopicide aylığı 18 bin liraya çalışıyorum. Geleceğimden korkuyorum.”