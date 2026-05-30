Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin kurultay süreci ve siyasi partilere ilişkin yasal düzenlemeler üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Üstün, CHP'nin kongre takvimiyle ilgili hukuki bir riskle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

"Yargının gayya kuyusu... Kriz, kargaşa, kaos... Nihai hedef: bölme... CHP'nin seçime girememe riski" başlığıyla paylaşım yapan Üstün, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği kararın ardından ortaya çıkabilecek sonuçları sıraladı.

Üstün, açıklamasında mahkemenin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilerek parti yönetiminin 37. Olağan Kurultay öncesindeki duruma döndürülmesine hükmettiğini belirterek, bu durumda siyasi partilere ilişkin yasal sürelerin de dikkate alınması gerektiğini savundu.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun büyük kongrelerin en geç üç yılda bir yapılmasını zorunlu kıldığını hatırlatan Üstün, CHP'nin son geçerli kongresinin 26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu nedenle partinin vakit kaybetmeden büyük kongresini toplaması gerektiğini ileri süren Üstün, üç yıllık sürenin aşılması halinde yönetimlerin hukuki meşruiyetinin tartışmalı hale geleceğini öne sürdü.

'26 TEMMUZ KRİTİK TARİH'

Ayhan Sefer Üstün, açıklamasında Siyasi Partiler Kanunu'nun seçimlere katılma yeterliliğini düzenleyen hükümlerine de dikkat çekerek, CHP'nin 26 Temmuz 2026 tarihine kadar gerekli kongre sürecini tamamlamaması halinde seçimlere katılma hakkını kaybedebileceğini iddia etti.

Üstün, "İlçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış olan partilerin seçimlere katılma yeterliliğini kaybedeceğine ilişkin hüküm bulunduğunu" belirterek, CHP'nin bu nedenle hukuki risk altında olduğunu savundu.

Açıklamasının sonunda yaşanan süreci "kriz, kargaşa ve kaos" olarak nitelendiren Üstün, tartışmaların siyasi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

CHP cephesinden ise söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.